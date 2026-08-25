A região Sudeste deve registrar instabilidade no tempo e pancadas frequentes nesta quarta-feira (26), com termômetros marcando uma média máxima de 31,14°C e mínima de 18,44°C. Entre os destaques de calor, Palmelo e Pires do Rio atingem as maiores marcas com 31,9°C, seguidas por Silvânia, com máxima de 31,8°C. Já os menores índices de temperatura ocorrem em Leopoldo de Bulhões, que registra mínima de 17,9°C, e em Campo Alegre de Goiás, com marcas de até 18,0°C.A umidade relativa na região apresenta uma média geral de 59,07%, atingindo índices máximos de 83,0% em municípios como Catalão, Cumari e Ouvidor. Em relação à chance de precipitação, que tem média de 40,91%, o destaque fica com os elevados percentuais de Catalão, que chega a 95,0% de probabilidade, e Goiandira, com 90,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 60,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%Catalão: máxima 30,3°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 95,0%Corumbaíba: máxima 31,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Cristianópolis: máxima 31,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 40,0%Cumari: máxima 30,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 55,0%Davinópolis: máxima 30,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 65,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 25,0%Goiandira: máxima 30,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 90,0%Ipameri: máxima 31,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 50,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 30,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Nova Aurora: máxima 31,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 45,0%Orizona: máxima 31,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 35,0%Ouvidor: máxima 30,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 70,0%Palmelo: máxima 31,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 55,0%Pires do Rio: máxima 31,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 40,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 55,0%Silvânia: máxima 31,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Três Ranchos: máxima 30,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 65,0%Urutaí: máxima 31,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Vianópolis: máxima 31,4°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.