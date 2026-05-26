A região Sudeste, na quarta-feira (27), terá o tempo com temperaturas amenas. Não há indicativos de altas temperaturas, com a temperatura máxima média da região ficando em 28.21°C e a cidade mais quente, Corumbaíba, atingindo 29.4°C. Outras cidades quentes incluem Anhanguera, também com 29.4°C, e Nova Aurora, com 29.1°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Davinópolis, com 15.5°C, e Ipameri, com 15.6°C.A umidade média na região ficará em 68.8%, com destaque para Três Ranchos, que pode alcançar 83.0% de umidade. Davinópolis e Anhanguera também registrarão umidade de 82.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de apenas 10.0%. Cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba apresentam a mesma probabilidade de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 27.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 29.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 27.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 28.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 27.5°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 28.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 29.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.2°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.