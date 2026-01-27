A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para a quarta-feira (28). O tempo indica que as cidades mais quentes da região são Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 29.3°C, seguidas por Orizona com 29.1°C. Já as mais frias incluem Anhanguera, com mínima de 17.5°C, e Cumari, com 18.8°C.A umidade média na região será de 78.16%, com Corumbaíba, Cristianópolis e Gameleira de Goiás apresentando as maiores umidades, de 89.0%. A probabilidade média de chuva fica em 49.09%, mas cidades como Cristianópolis, Palmelo e Pires do Rio registram 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Catalão: máxima 27.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Corumbaíba: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Cristianópolis: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cumari: máxima 26.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Davinópolis: máxima 27.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 27.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Ipameri: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Aurora: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Orizona: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Ouvidor: máxima 27.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Palmelo: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Pires do Rio: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Silvânia: máxima 28.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Três Ranchos: máxima 26.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Urutaí: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Vianópolis: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.