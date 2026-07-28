A região Sudeste, nesta quarta-feira (29), experimentará um período de sol e pouca nebulosidade, com marcas térmicas elevadas durante a tarde. Entre as cidades mais quentes, Corumbaíba, Nova Aurora e Anhanguera registram máximas de 32,8°C. Já os menores índices de temperatura devem ocorrer em Palmelo, com mínima de 15,7°C, e Davinópolis, onde os termômetros marcam 15,9°C.A média da umidade relativa do ar para o dia será de 46,39%, atingindo seus maiores patamares em Anhanguera, com 65,0%, e Três Ranchos, com 64,0%. Já a probabilidade média de chuva estimada para a região é de apenas 7,84%, sendo que as maiores chances de precipitação não ultrapassam 10,0%, registradas em localidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 32,8°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Catalão: máxima 31,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Corumbaíba: máxima 32,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cristianópolis: máxima 31,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 32,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Davinópolis: máxima 31,5°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 32,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ipameri: máxima 32,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 30,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 32,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Orizona: máxima 31,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 31,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palmelo: máxima 32,5°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Pires do Rio: máxima 32,3°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Silvânia: máxima 31,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 31,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Urutaí: máxima 32,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vianópolis: máxima 31,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.