A região Sudeste apresenta um tempo com grande chance de chuva para a quarta-feira (3). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com 28.8°C, e Cristianópolis, com 28.3°C. As temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Anhanguera, com 17.9°C, e Cumari, com 19.2°C.A umidade média na região está em 81.25%, com Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões atingindo os maiores índices, ambos com 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 57.27%, mas cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba apresentam chances mais altas, com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Catalão: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Corumbaíba: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Cristianópolis: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Cumari: máxima 27.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Davinópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Goiandira: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Ipameri: máxima 28.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Nova Aurora: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Orizona: máxima 27.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Ouvidor: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Palmelo: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Pires do Rio: máxima 27.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Silvânia: máxima 25.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Três Ranchos: máxima 27.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Urutaí: máxima 27.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Vianópolis: máxima 25.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.