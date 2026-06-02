A região Sudeste apresentará tempo com baixa probabilidade de chuva como característica principal do tempo para quarta-feira (3). As cidades mais quentes serão Anhanguera com 28.6°C, Corumbaíba com 28.5°C e Nova Aurora com 28.4°C. Já as cidades mais frias serão Palmelo e Santa Cruz de Goiás, ambas com 12.1°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 62.36%, com Pires do Rio atingindo a maior umidade com 77.0% à noite. A probabilidade de chuva se manterá baixa em toda a região, com uma média de 9.66%. As cidades com maior probabilidade de chuva, de 10.0%, serão Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.6°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 27.2°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 28.5°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 26.8°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 27.9°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 26.7°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 27.9°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 27.8°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.3°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.4°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 27.5°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 26.9°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 27.9°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 27.9°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.3°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.8°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 27.3°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 27.9°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.1°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.