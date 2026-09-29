A região Sudeste experimentará um dia ensolarado e sem previsão de grandes alterações nesta quarta-feira (30), com termômetros registrando marcas elevadas em diversas localidades. O calor será mais intenso em Anhanguera, que deve atingir a máxima de 35,2°C, seguida de perto por Palmelo e Pires do Rio, ambas com 35,1°C. No extremo oposto, as temperaturas mais amenas do dia serão registradas em Gameleira de Goiás, com mínima de 20,0°C, e em Silvânia, onde a menor marca deve ficar em 20,1°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média geral para o dia está estimada em 50,36%, sendo que os índices mais altos devem ser observados em Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, alcançando 64,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média na região é de apenas 7,16%, contudo, as maiores chances de precipitação ocorrem em Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, onde a possibilidade atinge 35,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 35,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Catalão: máxima 33,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Corumbaíba: máxima 34,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cristianópolis: máxima 34,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Cumari: máxima 34,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Davinópolis: máxima 34,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 34,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ipameri: máxima 34,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 32,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 34,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Orizona: máxima 34,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 33,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Palmelo: máxima 35,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 35,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 33,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 33,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Três Ranchos: máxima 34,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Urutaí: máxima 34,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 33,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.