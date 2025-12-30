A região Sudeste apresenta grande chance de chuva nesta quarta-feira (31). O tempo na região será marcado por instabilidade. As cidades mais quentes incluem Urutaí com 35.3°C, Pires do Rio com 35.2°C e Orizona registrando 34.9°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Anhanguera, com 19.9°C, e Gameleira de Goiás, que terá 21.0°C.A umidade média na região será de 72.11%, com picos de 88.0% em Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Orizona. A probabilidade média de chuva é de 55.8%, mas cidades como Corumbaíba, Cristianópolis e Nova Aurora destacam-se com 75.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 22.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Catalão: máxima 31.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Corumbaíba: máxima 33.8°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cristianópolis: máxima 32.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cumari: máxima 31.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Davinópolis: máxima 33.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Gameleira de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 31.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 31.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 33.8°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Orizona: máxima 34.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Ouvidor: máxima 31.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 32.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 35.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Silvânia: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 31.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Urutaí: máxima 35.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Vianópolis: máxima 32.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.