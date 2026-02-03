A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para a quarta-feira (4). O tempo será marcado por essa característica, com as cidades mais quentes sendo Cristianópolis, com máxima de 27.7°C, São Miguel do Passa Quatro, também com 27.7°C, e Palmelo, atingindo 27.1°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Anhanguera, com mínima de 18.6°C, e Cumari, com 19.9°C.\nA umidade média na região está em 88.48%, com cidades como Catalão, Cristianópolis e Cumari registrando os maiores índices, de até 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 60.57%, e locais como Cristianópolis, Orizona e Palmelo apresentam as maiores probabilidades, com 75.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:\nAnhanguera: máxima 23.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%