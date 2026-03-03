A região Sudeste para quarta-feira (4) terá uma grande chance de chuva como principal característica do tempo. As cidades mais quentes incluem Corumbaíba, com máxima de 29.9°C, Anhanguera com 29.4°C e Cumari com 29.3°C. Já as temperaturas mais amenas serão encontradas em Gameleira de Goiás, com mínima de 18.5°C, e Silvânia, com 18.6°C.A umidade na região terá seus maiores índices noturnos em Gameleira de Goiás, com 92.0%, e em Campo Alegre de Goiás e Davinópolis, ambas com 91.0%. Quanto à probabilidade de chuva, Vianópolis se destaca com 70.0%, seguida por Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Catalão: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Cumari: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Davinópolis: máxima 27.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Ipameri: máxima 28.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Nova Aurora: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Orizona: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Ouvidor: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Palmelo: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 28.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Silvânia: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Três Ranchos: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Vianópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.