A região Sudeste, nesta quarta-feira (5), vivencia um período de céu aberto e baixa nebulosidade, com os termômetros registrando média mínima de 16,79°C. Os maiores picos de calor devem ocorrer em Corumbaíba, com máxima de 30,9°C, em Anhanguera, com 30,8°C, e em Palmelo, que chega a 30,7°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas serão registradas em Anhanguera, com mínima de 15,8°C, e em Gameleira de Goiás, com 15,9°C.A umidade relativa do ar média no território deve se estabelecer em 43,52%, registrando seus índices mais altos em Anhanguera, com 61,0%, e em Três Ranchos, com 57,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é de apenas 2,16%, sendo que as maiores possibilidades de precipitação se limitam a 10,0% nas cidades de Corumbaíba, Cristianópolis e Gameleira de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 29,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 30,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 29,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cumari: máxima 30,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 28,9°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 30,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 30,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28,5°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 30,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 29,7°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 28,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 30,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 30,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 29,5°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 29,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 30,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 29,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.