A região Sudeste terá tempo predominantemente seco na quarta-feira (6). As temperaturas máximas alcançarão 30.3°C em Anhanguera, 30.2°C em Corumbaíba e 29.7°C em Nova Aurora. Já as mínimas serão de 16.7°C em Gameleira de Goiás e 16.8°C em Silvânia.A umidade média na região ficará em 65.66%, com Orizona, Campo Alegre de Goiás e Pires do Rio registrando os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 2.39%, sendo Campo Alegre de Goiás, Cumari e Orizona as cidades com maiores chances, atingindo 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 28.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 30.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 28.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 28.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 29.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 29.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 29.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 28.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 29.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 29.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 27.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 29.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 29.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.