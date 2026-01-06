A região Sudeste apresentará grande chance de chuva na quarta-feira (7), caracterizando o tempo em diversas localidades. As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas serão Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com 25.5°C, e Pires do Rio, com 25.4°C. As mínimas, por sua vez, ficam com Anhanguera registrando 17.4°C e Cumari com 18.7°C.A umidade média na região será de 86.52%. Cidades como Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Orizona terão picos de umidade de 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 54.2%, com destaque para Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, que apresentam 85.0% de chance de chuva, e Campo Alegre de Goiás, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 21.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 23.6°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 23.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Catalão: máxima 23.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Cumari: máxima 23.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Davinópolis: máxima 23.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Goiandira: máxima 23.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Ipameri: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Nova Aurora: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Ouvidor: máxima 23.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palmelo: máxima 24.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Pires do Rio: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Silvânia: máxima 24.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Três Ranchos: máxima 23.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Vianópolis: máxima 24.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.