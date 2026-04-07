A região Sudeste para quarta-feira (8) apresenta grande chance de chuva como a principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Nova Aurora com 29.8°C, Corumbaíba e Goiandira, ambas com 29.6°C. Já as cidades com o tempo mais frio serão Leopoldo de Bulhões, marcando 19.0°C, e Gameleira de Goiás, com 19.1°C.\nEm relação à umidade do tempo, a média regional será de 76.27%, com Anhanguera atingindo 93.0% de umidade na noite. São Miguel do Passa Quatro com 91.0% e Corumbaíba com 90.0% também apresentarão alta umidade durante a noite. A probabilidade de chuva na região terá uma média de 38.75%. Corumbaíba se destaca com 85.0% de probabilidade de chuva à noite, seguida por Anhanguera com 70.0% à noite e Cumari com 65.0% durante o dia.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste: