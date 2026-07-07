A região Sudeste não apresenta grande chance de chuva para quarta-feira (8), com o tempo se mostrando ameno e estável. As cidades mais quentes incluem Palmelo e Pires do Rio, ambas com máxima de 28.8°C, e Urutaí com 28.6°C. Já as mais frias são Davinópolis, registrando 13.0°C, e Orizona com 13.3°C.A umidade média na região será de 57.39%, com destaque para Três Ranchos e Anhanguera, que podem ter umidade de até 73.0%. A probabilidade de chuva na região é baixa, com média de 10.0%, sendo Campo Alegre de Goiás e Catalão algumas das cidades com maiores índices, também em 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.5°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 27.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 28.4°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 27.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 27.8°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 27.5°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 27.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.4°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.8°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.4°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.8°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.8°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 28.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 27.4°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.6°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 28.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.