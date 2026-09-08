A região Sudeste deve ter uma quarta-feira (9) marcada pela alta instabilidade e expectativa de precipitação em diversos pontos, com média de temperatura máxima de 29,16°C e mínima de 20,18°C. Entre os destaques de calor no decorrer do dia, as maiores temperaturas devem ocorrer em Anhanguera, com máxima de 30,8°C, seguida por Corumbaíba, com 30,2°C, e Nova Aurora, que atinge 30,0°C. Já os menores termômetros da região devem ser registrados em Leopoldo de Bulhões, com mínima de 19,3°C, e Vianópolis, com 19,4°C.O tempo na região apresenta uma umidade relativa média de 72,43%, alcançando seus maiores índices de até 82,0% em municípios como Nova Aurora e São Miguel do Passa Quatro. Em relação à probabilidade média de chuva, que está estimada em 29,77% para a região, os maiores percentuais de chance de ocorrência de precipitações concentram-se em Campo Alegre de Goiás e Ipameri, onde a probabilidade chega a 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 50,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%Catalão: máxima 29,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Corumbaíba: máxima 30,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Cristianópolis: máxima 28,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 40,0%Cumari: máxima 29,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Davinópolis: máxima 29,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Gameleira de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Goiandira: máxima 29,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Ipameri: máxima 29,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 40,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 30,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 35,0%Orizona: máxima 28,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Ouvidor: máxima 29,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Palmelo: máxima 29,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Pires do Rio: máxima 29,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Silvânia: máxima 28,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 40,0%Três Ranchos: máxima 29,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Urutaí: máxima 29,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Vianópolis: máxima 28,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.