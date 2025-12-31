A região Sudeste terá uma grande chance de chuva para a quinta-feira (1), sendo a principal característica do tempo para esta data. As temperaturas máximas na região serão de 32.4°C em Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, seguidas por Palmelo com 31.8°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Anhanguera, com 18.9°C, e Cumari, com 20.2°C.A umidade média na região será de 73.7%, com Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões registrando os maiores índices de umidade, chegando a 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 51.36%, com cidades como Corumbaíba, Davinópolis e Ipameri apresentando as maiores probabilidades, de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Catalão: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Corumbaíba: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Cristianópolis: máxima 32.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Cumari: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Davinópolis: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Goiandira: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Ipameri: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Nova Aurora: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Orizona: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Ouvidor: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Palmelo: máxima 31.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Pires do Rio: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Silvânia: máxima 29.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Três Ranchos: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Urutaí: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Vianópolis: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.