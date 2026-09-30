A região Sudeste passa por um período de condições atmosféricas firmes e ensolaradas nesta quinta-feira (1), sem indicativos de mudanças bruscas. As temperaturas máximas chegam a registrar valores elevados, com destaque para Pires do Rio, que atinge 33,4°C, Anhanguera, com 33,3°C, e Orizona, marcando 33,2°C. Por outro lado, as menores marcas térmicas ocorrem em Leopoldo de Bulhões, com mínima de 19,3°C, e em Vianópolis, que registra 19,5°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 63,07%, tendo São Miguel do Passa Quatro como o município com o maior índice, alcançando 82,0%. Já a probabilidade média de chuva para o dia é de 46,36%, sendo que localidades como Cumari, Gameleira de Goiás e Goiandira apresentam as maiores chances de ocorrência de precipitação, com taxa de 55,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 33,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 35,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Catalão: máxima 32,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 50,0%Corumbaíba: máxima 32,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Cristianópolis: máxima 32,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Cumari: máxima 32,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Davinópolis: máxima 33,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 40,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Goiandira: máxima 32,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Ipameri: máxima 32,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 35,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Nova Aurora: máxima 32,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Orizona: máxima 33,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 40,0%Ouvidor: máxima 32,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 50,0%Palmelo: máxima 33,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 40,0%Pires do Rio: máxima 33,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 40,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Silvânia: máxima 31,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 40,0%Três Ranchos: máxima 32,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 50,0%Urutaí: máxima 33,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 35,0%Vianópolis: máxima 31,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.