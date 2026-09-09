A região Sudeste terá, nesta quinta-feira (10), um dia de céu aberto e predomínio de sol, com termômetros alcançando médias elevadas de até 31,65°C de máxima e mínima média de 20,06°C. Os índices de calor mais expressivos devem ocorrer em Anhanguera, que registra máxima de 32,7°C, além de Corumbaíba com 32,5°C e Nova Aurora com 32,3°C. Já os momentos mais frios do dia se concentram em Gameleira de Goiás e Silvânia, onde as mínimas chegam a 18,8°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 63,64%, tendo seus maiores picos em Anhanguera, com até 76,0%, e em Corumbaíba e Três Ranchos, ambas registrando 75,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média na região é baixa, de apenas 15,34%, embora Cumari apresente a maior chance de precipitação com 35,0%, seguida por Campo Alegre de Goiás e Corumbaíba, que têm 30,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 32,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Catalão: máxima 31,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 25,0%Corumbaíba: máxima 32,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 30,0%Cristianópolis: máxima 31,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cumari: máxima 31,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Davinópolis: máxima 31,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 31,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Ipameri: máxima 31,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 30,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Aurora: máxima 32,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 30,0%Orizona: máxima 31,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 31,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Palmelo: máxima 32,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Pires do Rio: máxima 32,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Silvânia: máxima 31,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Três Ranchos: máxima 31,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Urutaí: máxima 32,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Vianópolis: máxima 30,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.