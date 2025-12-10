A região Sudeste terá um tempo marcado por grande chance de chuva na quinta-feira (11). As cidades mais quentes incluem Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 27.9°C, e Pires do Rio, com 27.6°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Anhanguera, com 18.1°C, e Gameleira de Goiás, com 19.0°C.A umidade média na região será de 83.59%, com os maiores índices noturnos em Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, alcançando 91.0%, e Orizona com 90.0%. A probabilidade de chuva média é de 32.05%, destacando-se Orizona com 70.0% de chance de chuva noturna, seguida por Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Corumbaíba: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cumari: máxima 26.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Davinópolis: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Goiandira: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Ipameri: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Nova Aurora: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 27.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Ouvidor: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Palmelo: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Pires do Rio: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Silvânia: máxima 27.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Três Ranchos: máxima 26.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Urutaí: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Vianópolis: máxima 26.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.