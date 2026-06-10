A região Sudeste, para a quinta-feira (11), terá tempo com temperaturas amenas, uma vez que não se enquadra nos critérios de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade. As cidades mais quentes incluem Pires do Rio, Silvânia e Urutaí, todas com máxima de 25.0°C. As cidades mais frias serão Davinópolis, com mínima de 17.6°C, e Ouvidor, com mínima de 18.1°C.A umidade média na região Sudeste ficará em 74.36%, com Anhanguera apresentando um dos maiores índices de 87.0%. Em relação à chuva, a probabilidade média é de 14.89%, e Ipameri registra a maior chance, com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 23.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 24.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 24.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 23.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 23.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Goiandira: máxima 24.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 24.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 24.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 24.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Ouvidor: máxima 23.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 24.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 25.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 25.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Três Ranchos: máxima 24.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 25.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 24.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.