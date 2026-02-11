A região Sudeste apresentará grande chance de chuva para a quinta-feira (12), sendo a principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Corumbaíba e Anhanguera, ambas com máxima de 28.3°C, seguidas por Cumari com 28.0°C. Já as mais frias serão Gameleira de Goiás, com 16.9°C de mínima, e Silvânia, com 17.1°C.A umidade média na região será de 81.09%, com destaque para Anhanguera, que pode atingir 92.0% de umidade. A probabilidade média de chuva ficará em 37.16%, mas cidades como Anhanguera terão 95.0% de chance, Vianópolis 80.0% e Cristianópolis 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 27.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cristianópolis: máxima 27.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 28.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 27.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goiandira: máxima 27.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Ipameri: máxima 27.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 27.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Orizona: máxima 27.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ouvidor: máxima 27.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Palmelo: máxima 27.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Pires do Rio: máxima 27.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 26.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 27.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Urutaí: máxima 27.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Vianópolis: máxima 26.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.