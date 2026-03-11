A região Sudeste, para a quinta-feira (12), terá como principal característica do tempo a grande chance de chuva. As temperaturas máximas serão observadas em Corumbaíba, com 28.3°C, Anhanguera, com 28.0°C, e Cumari, com 27.8°C. Já as mínimas ficarão em Leopoldo de Bulhões, com 18.6°C, e Gameleira de Goiás, com 18.7°C.A umidade do tempo na região Sudeste apresentará uma média de 85.41%, com cidades como Ipameri, Urutaí e Anhanguera registrando picos de 96.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 54.77%, mas cidades como Catalão e Ouvidor terão uma probabilidade de até 95.0%, e Três Ranchos, 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Catalão: máxima 27.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Corumbaíba: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Cristianópolis: máxima 27.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Cumari: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Davinópolis: máxima 26.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Ipameri: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Nova Aurora: máxima 27.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Orizona: máxima 27.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 27.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Palmelo: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Pires do Rio: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Silvânia: máxima 26.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Três Ranchos: máxima 26.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Urutaí: máxima 27.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 26.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.