A região Sudeste apresentará predomínio de céu limpo e tempo ensolarado nesta quinta-feira (13), favorecendo marcas elevadas nos termômetros em diversas localidades. O calor mais intenso se concentrará em Anhanguera, que deve registrar máxima de 33,6°C, seguida por Corumbaíba, com 33,4°C, e Nova Aurora, com 33,1°C. Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais baixas do dia serão registradas em Santa Cruz de Goiás, com 15,2°C, e em Davinópolis, onde os termômetros marcam 15,3°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média regional de 40,8%, sendo que os índices mais elevados serão registrados em Três Ranchos e Anhanguera, com 53,0%. No que diz respeito às precipitações, a probabilidade média para a região é de apenas 0,11%, com São Miguel do Passa Quatro despontando com a maior possibilidade de registrar chuva, estimada em 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 33,6°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 32,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 33,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 31,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 32,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 31,8°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 32,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 32,3°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 30,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 33,1°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 31,1°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 31,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 32,5°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 32,3°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 30,9°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Três Ranchos: máxima 32,3°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 32,3°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 30,5°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.