A região Sudeste, na quinta-feira (14), terá como principal característica um tempo estável. As cidades mais quentes serão Corumbaíba, Nova Aurora e Anhanguera, todas com máxima de 30.5°C. Já as mais frias serão Anhanguera com 17.4°C e Corumbaíba com 17.8°C.A umidade média na região ficará em 65.93%, com picos de 80.0% em Anhanguera. A probabilidade média de chuva é baixa, atingindo 10.45%, e as maiores chances são observadas em Davinópolis e Santa Cruz de Goiás, ambas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 30.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 29.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 30.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 30.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 29.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 30.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 30.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 29.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 29.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 30.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 29.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.