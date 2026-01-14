A região Sudeste apresentará uma grande chance de chuva na quinta-feira (15). O tempo para esta data aponta temperaturas máximas de 31.0°C em Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, e 30.4°C em Palmelo. Já as cidades mais frias serão Anhanguera, com 17.8°C, e Vianópolis, marcando 17.9°C.A umidade média na região será de 74.55%, com destaque para Corumbaíba e Nova Aurora, que podem alcançar 87.0%, e Orizona com 86.0%. A probabilidade média de chuva está em 43.41%, mas cidades como Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba e Cristianópolis terão alta probabilidade de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Catalão: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Cristianópolis: máxima 31.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cumari: máxima 27.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Ipameri: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Nova Aurora: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Orizona: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Ouvidor: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Palmelo: máxima 30.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Pires do Rio: máxima 30.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Silvânia: máxima 29.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Três Ranchos: máxima 27.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Urutaí: máxima 30.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Vianópolis: máxima 29.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.