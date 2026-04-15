A região Sudeste, para a quinta-feira (16), apresentará um tempo com temperaturas que variam de amenas a moderadas. As cidades mais quentes incluem Corumbaíba, com máxima de 30.1°C, Nova Aurora, com 29.2°C, e Anhanguera, também com 29.2°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Campo Alegre de Goiás e Davinópolis, ambas com 17.0°C.A umidade do tempo na região terá médias em torno de 66.75%. As maiores probabilidades de chuva concentram-se em Gameleira de Goiás, com 35.0%, Leopoldo de Bulhões, com 30.0%, e São Miguel do Passa Quatro, também com 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 28.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 30.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 28.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 27.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goiandira: máxima 29.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 29.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 27.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Ouvidor: máxima 28.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 26.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 26.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.