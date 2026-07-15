A região Sudeste terá uma quinta-feira (16) com predomínio de sol e sem previsão de chuva em todo o território. Os termômetros devem registrar as marcas mais altas em Corumbaíba, com máxima de 28,4°C, em Palmelo, com 27,9°C, e em Santa Cruz de Goiás, que alcança 27,8°C. Já as temperaturas mais baixas do dia ficam concentradas em Campo Alegre de Goiás e Davinópolis, ambas com mínima de 13,2°C.A média de umidade relativa do ar na região fica em 57,3%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Campo Alegre de Goiás e Davinópolis, com 67,0%, seguidas de Orizona, com 66,0%. A probabilidade de chuva é nula em toda a área de abrangência, mantendo o índice de 0,0% para esta data.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27,8°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24,9°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 25,9°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 28,4°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 27,3°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 26,7°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 25,3°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 26,7°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 26,8°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 27,2°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26,1°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 27,7°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 26,5°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 25,6°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 27,9°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 27,7°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 26,9°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27,0°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 26,3°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 27,7°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 26,5°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.