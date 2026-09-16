A região Sudeste vivencia um período de predomínio de sol e pouca nebulosidade nesta quinta-feira (17), favorecendo a elevação rápida das temperaturas ao longo do dia. Entre os locais mais quentes, destacam-se Anhanguera, com máxima de 34,5°C, Corumbaíba, com 34,0°C, e Nova Aurora, que chega a 33,6°C. Em contrapartida, as menores temperaturas da região ocorrem em Gameleira de Goiás e Vianópolis, ambas registrando marcas mínimas de 20,1°C.A umidade relativa do ar apresenta média de 54,41% no território, com destaque para índices mais elevados em Três Ranchos, que atinge 67,0%, e Davinópolis, com 66,0%. A chance de chuva na região é bastante reduzida, com uma probabilidade média de apenas 8,3%, sendo que os maiores índices estimados não ultrapassam 15,0% em municípios como Catalão, Corumbaíba e Cristianópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 34,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 32,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 34,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 32,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cumari: máxima 33,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Davinópolis: máxima 32,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 33,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 33,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 33,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 32,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 32,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 33,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Pires do Rio: máxima 33,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Silvânia: máxima 31,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Três Ranchos: máxima 33,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 33,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Vianópolis: máxima 31,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.