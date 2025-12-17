A região Sudeste terá grande chance de chuva para a quinta-feira (18), com o tempo instável predominando. As maiores temperaturas serão sentidas em Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 25.1°C, e em Corumbaíba, que atinge 24.6°C. As mínimas mais baixas ocorrerão em Anhanguera, com 17.9°C, e em Cumari, com 19.2°C.A umidade média na região será de 91.0%, com cidades como Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba e Cristianópolis apresentando picos de 93.0% no tempo. A probabilidade média de chuva está em 50.45%, mas alcança 75.0% em localidades como Corumbaíba, Nova Aurora e Silvânia, indicando um tempo de maior precipitação nestes pontos.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 21.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 23.5°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Catalão: máxima 23.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 24.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cristianópolis: máxima 25.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Cumari: máxima 22.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 24.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Goiandira: máxima 23.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ipameri: máxima 24.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Nova Aurora: máxima 24.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Orizona: máxima 24.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Ouvidor: máxima 23.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Palmelo: máxima 24.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 24.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Silvânia: máxima 23.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 22.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Urutaí: máxima 24.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 23.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.