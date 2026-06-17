A região Sudeste terá um tempo com baixa probabilidade de chuva para a quinta-feira (18). As cidades mais quentes da região incluem Palmelo e Pires do Rio, ambas com máxima de 28.4°C, e Corumbaíba, que registrará 28.3°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Davinópolis, com mínima de 12.6°C, e Nova Aurora, com 12.7°C.A umidade média na região será de 61.18%. A probabilidade de chuva é geralmente baixa, com destaque para Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Orizona, onde a chance de chuva é de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.2°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 26.8°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.3°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.6°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 27.5°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 26.3°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 27.5°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 27.7°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 28.1°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 28.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 26.6°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 28.4°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.4°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 27.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 27.1°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 28.1°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.8°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.