A região Sudeste, para a quinta-feira (19), apresentará grande chance de chuva. O tempo mais quente será em Corumbaíba, com máxima de 29.8°C, seguido por Nova Aurora e Anhanguera, ambas com 29.2°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Vianópolis, com 18.9°C, e Campo Alegre de Goiás, com 19.0°C.A umidade média na região será de 79.93%, com São Miguel do Passa Quatro e Anhanguera registrando os maiores índices de 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 58.52%, mas o tempo em Campo Alegre de Goiás tem a maior probabilidade de chuva, com 95.0%, enquanto Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro têm 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Catalão: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Corumbaíba: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 28.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Cumari: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 28.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Goiandira: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Ipameri: máxima 28.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova Aurora: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Orizona: máxima 28.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Ouvidor: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Silvânia: máxima 27.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 80.0%Três Ranchos: máxima 28.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Urutaí: máxima 28.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 27.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.