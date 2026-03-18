A região Sudeste, para a quinta-feira (19), apresenta grande chance de chuva como principal característica do tempo. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Corumbaíba, com 28.2°C, seguida por Santa Cruz de Goiás (28.1°C) e Nova Aurora (28.0°C). Já as mínimas mais baixas são previstas para Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com 19.1°C.A umidade média na região será de 83.05%, com Anhanguera registrando a maior umidade com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 55.0%, mas algumas cidades terão índices significativamente mais altos, como Anhanguera com 95.0%, Cumari com 90.0% e Goiandira também com 90.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Catalão: máxima 27.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Corumbaíba: máxima 28.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Cristianópolis: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 27.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Davinópolis: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Goiandira: máxima 27.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 90.0%Ipameri: máxima 27.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Orizona: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Ouvidor: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Palmelo: máxima 28.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 27.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Urutaí: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 27.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.