A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para quinta-feira (2), marcando o tempo na data. As cidades com temperaturas máximas mais elevadas serão Corumbaíba com 29.0°C, Anhanguera com 28.6°C e Goiandira com 28.4°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com 18.4°C.A umidade média na região será de 81.68%, com cidades como Campo Alegre de Goiás, Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões atingindo 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 47.27%, mas há pontos com maior propensão, como São Miguel do Passa Quatro, com 85.0%, Corumbaíba, com 75.0%, e Ipameri, com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 27.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Corumbaíba: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Cristianópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cumari: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Davinópolis: máxima 27.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Goiandira: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Ipameri: máxima 27.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Nova Aurora: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Orizona: máxima 27.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 27.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 28.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Pires do Rio: máxima 27.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Silvânia: máxima 27.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 85.0%Três Ranchos: máxima 27.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Urutaí: máxima 28.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Vianópolis: máxima 27.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.