A região Sudeste terá tempo com temperaturas variando para a quinta-feira (2), característica principal para a data. As cidades mais quentes serão Anhanguera com 29.0°C, Corumbaíba com 28.9°C e Nova Aurora com 28.7°C. Já as cidades mais frias serão Davinópolis com 13.3°C e Santa Cruz de Goiás com 13.4°C.\nEm relação à umidade, o tempo na região terá uma média de 62.59%, com os maiores índices na cidade de Três Ranchos, atingindo 81.0%. A probabilidade de chuva é inexistente, com 0.0% para todas as cidades.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:\nAnhanguera: máxima 29.0°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%\nCampo Alegre de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%