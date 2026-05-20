A região Sudeste terá tempo com temperaturas amenas para a quinta-feira (21). As cidades mais quentes serão Anhanguera com 28.3°C, Corumbaíba com 28.1°C e Nova Aurora com 28.1°C. Já as mais frias serão Davinópolis com 17.6°C e Leopoldo de Bulhões com 18.0°C.A umidade relativa do ar na região será elevada, com destaque para Cristianópolis e Anhanguera, que registrarão 85.0%. A probabilidade de chuva será baixa, com o maior índice em Goiandira, atingindo 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 30.0%Catalão: máxima 27.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cristianópolis: máxima 26.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 27.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Davinópolis: máxima 27.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 27.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Ipameri: máxima 27.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Orizona: máxima 27.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Palmelo: máxima 28.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Pires do Rio: máxima 28.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 27.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 27.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 28.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 26.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.