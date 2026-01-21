A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para a quinta-feira (22). O tempo terá muitas ocorrências de precipitação. As cidades mais quentes serão Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com 24.3°C, seguidas por Corumbaíba, com 24.1°C. Já as cidades com o tempo mais frio serão Anhanguera, com 16.9°C, e Cumari, com 18.2°C.A umidade média na região Sudeste ficará em 91.89%, com Orizona registrando a umidade mais alta em 96.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 63.18%. As maiores probabilidades de chuva são esperadas em Orizona, com 85.0%, Campo Alegre de Goiás, com 75.0%, e Catalão, também com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 20.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 23.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Catalão: máxima 22.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Corumbaíba: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 24.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Cumari: máxima 22.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 24.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Davinópolis: máxima 23.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Gameleira de Goiás: máxima 22.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Goiandira: máxima 22.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 23.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 22.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Nova Aurora: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 23.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Ouvidor: máxima 22.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 23.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Pires do Rio: máxima 23.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Silvânia: máxima 22.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Três Ranchos: máxima 22.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 24.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Urutaí: máxima 23.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Vianópolis: máxima 22.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.