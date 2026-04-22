A região Sudeste, para a quinta-feira (23), terá um tempo quente, com temperaturas máximas atingindo 29.9°C em Corumbaíba. Outras cidades com tempo mais quente incluem Nova Aurora, com 29.4°C, e Santa Cruz de Goiás, também com 29.4°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Gameleira de Goiás, com 16.7°C, e Silvânia, registrando 16.9°C.A umidade média na região será de 62.05%, com destaque para Três Ranchos, que pode ter umidade de 76.0% à noite. As probabilidades de chuva serão baixas, com média de 11.25% para a região. Anhanguera apresenta a maior probabilidade de precipitação diurna, com 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 28.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 29.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 28.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 29.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 29.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 28.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.