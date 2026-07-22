A região Sudeste terá um dia de sol e sem previsão de chuva nesta quinta-feira (23), com termômetros em elevação. Entre as cidades mais quentes do período estão Corumbaíba, Nova Aurora e Anhanguera, que devem registrar máximas de 31,5°C. Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais baixas estão previstas para Palmelo e Anhanguera, alcançando 15,5°C.A umidade relativa do ar média ficará em 47,34%, sendo que os maiores índices esperados ocorrem em Anhanguera, com 66,0%, Três Ranchos, com 63,0%, e Cumari, com 60,0%. Quanto à probabilidade de chuva, o índice médio é de 0,0%, patamar verificado em localidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, consolidando o tempo seco na região.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31,5°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 30,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 31,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 30,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 30,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 30,4°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 30,9°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 31,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 31,5°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 30,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 29,9°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 31,3°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 31,4°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 30,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 30,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 30,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 31,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 30,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.