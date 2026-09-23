A região Sudeste deve contar com céu aberto e predomínio de sol nesta quinta-feira (24), favorecendo o aquecimento ao longo do dia. As temperaturas mais altas do período devem ser registradas em Palmelo, com máxima de 33,8°C, seguida por Pires do Rio, com 33,7°C, e Santa Cruz de Goiás, que alcança 33,6°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas nas primeiras horas do dia estão previstas para Gameleira de Goiás e Silvânia, onde as mínimas devem ficar em 19,1°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 56,48% na região, com os índices mais elevados concentrados em Três Ranchos, com até 69,0%, e Davinópolis, com 68,0%. A probabilidade média de chuva para o dia é baixa, estimada em 10,34%, sendo que municípios como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Cristianópolis registram a maior possibilidade de ocorrência, com taxa de 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 33,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Catalão: máxima 32,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Corumbaíba: máxima 33,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cristianópolis: máxima 32,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 32,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Davinópolis: máxima 32,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Gameleira de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 32,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 33,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 33,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 33,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 32,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Palmelo: máxima 33,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Pires do Rio: máxima 33,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Silvânia: máxima 32,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Três Ranchos: máxima 32,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Urutaí: máxima 33,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Vianópolis: máxima 32,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.