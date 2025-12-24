A região Sudeste, na quinta-feira (25), terá como principal característica do tempo as altas temperaturas. As cidades mais quentes incluem Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com 33.9°C, e Palmelo com 33.3°C. Já as mais frias serão Silvânia e Anhanguera, ambas com 18.3°C.A umidade média na região será de 65.16%, com Corumbaíba e Nova Aurora registrando os maiores índices, ambos com 82.0%. A probabilidade média de chuva é de 10.0%, com Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões apresentando as maiores chances, ambas com 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 33.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Cumari: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 30.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Goiandira: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 31.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Nova Aurora: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Orizona: máxima 32.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 33.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Pires do Rio: máxima 32.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Silvânia: máxima 31.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 33.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Três Ranchos: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 32.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 31.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.