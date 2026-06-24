A região Sudeste terá tempo de temperaturas moderadas para quinta-feira (25), pois nenhuma das características principais de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade foi identificada conforme os critérios estabelecidos. As cidades mais quentes serão Gameleira de Goiás e Silvânia, ambas com 27.2°C, e Orizona com 27.0°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Corumbaíba e Cristianópolis, com 14.2°C cada.A umidade do tempo na região será elevada, com Corumbaíba e Anhanguera apresentando os maiores índices, de 89.0%. A probabilidade de chuva é baixa na maioria das cidades, embora Catalão registre 40.0% de chance, e Corumbaíba e Cumari apresentem 35.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 25.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 24.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 25.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 24.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Davinópolis: máxima 26.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 25.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Ipameri: máxima 26.4°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 25.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 27.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 25.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 26.5°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 26.9°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 25.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 26.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Vianópolis: máxima 26.8°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.