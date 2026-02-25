A região Sudeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (26). As cidades mais quentes serão Corumbaíba e Santa Cruz de Goiás, ambas com 26.6°C, e Palmelo com 26.5°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Leopoldo de Bulhões, com 19.0°C, e Gameleira de Goiás, com 19.2°C.A umidade média na região será de 88.68%. Urutaí e Anhanguera terão os maiores índices de umidade, com 97.0% cada, seguidas por Cristianópolis com 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 59.66%, sendo mais alta em Santa Cruz de Goiás e Urutaí, com 90.0%, e Davinópolis, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Catalão: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Corumbaíba: máxima 26.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Cristianópolis: máxima 25.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Cumari: máxima 26.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Davinópolis: máxima 26.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Goiandira: máxima 26.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Nova Aurora: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Orizona: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 26.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Pires do Rio: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Silvânia: máxima 25.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Três Ranchos: máxima 26.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Urutaí: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Vianópolis: máxima 25.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.