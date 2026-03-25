A região Sudeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (26) como principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Corumbaíba, com máxima de 27.2°C, seguida por Anhanguera, com 26.9°C, e Nova Aurora, com 26.8°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Gameleira de Goiás, com 17.9°C, e Silvânia, com 18.0°C.A umidade média na região será de 83.7%, com Gameleira de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 95.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 37.95%, mas cidades como Anhanguera, com 80.0%, Ouvidor, com 70.0%, e Vianópolis, também com 70.0%, indicam maior chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 15.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 25.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cristianópolis: máxima 25.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 25.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 26.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Ipameri: máxima 26.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nova Aurora: máxima 26.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Orizona: máxima 25.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 25.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Palmelo: máxima 26.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Pires do Rio: máxima 26.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 25.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 25.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Urutaí: máxima 26.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Vianópolis: máxima 25.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.