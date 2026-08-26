A região Sudeste terá uma jornada marcada por sol entre poucas nuvens nesta quinta-feira (27), indicando condições de firmeza atmosférica com média máxima de 28,34°C e mínima de 17,89°C. Silvânia desponta como a cidade mais quente, com máxima de 29,8°C, seguida por Gameleira de Goiás e Palmelo, ambas com até 29,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ocorrem em Davinópolis, com mínima de 16,8°C, e em Campo Alegre de Goiás, onde os termômetros marcam 17,5°C.A umidade relativa do ar registra média de 67,05% na região, com os índices mais elevados concentrados em Davinópolis, que chega a 80,0%, e Anhanguera, com 78,0%. A probabilidade média de chuva para o dia é de apenas 10,68%, embora Davinópolis lidere as chances de precipitação com 55,0%, acompanhada por Três Ranchos com 50,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28,2°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 26,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 28,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 29,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 27,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 25,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 27,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 28,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Nova Aurora: máxima 28,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 28,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 26,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 29,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 29,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 29,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 26,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 29,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 29,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.