A região Sudeste terá tempo estável na quinta-feira (28), sem a ocorrência de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade, conforme os critérios estabelecidos. As cidades mais quentes incluem Anhanguera, com máxima de 30.0°C, Corumbaíba com 29.6°C e Nova Aurora com 29.4°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Davinópolis, com mínima de 15.8°C, e Gameleira de Goiás, com 16.2°C.A umidade média na região será de 68.23%, com os maiores índices, de 81.0%, registrados em Orizona, Palmelo e Pires do Rio. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 7.61%, e os pontos de maior índice atingem 10.0% em cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 28.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 29.6°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 27.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 29.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 28.1°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 28.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 29.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.6°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 29.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 29.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.6°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 29.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 28.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.