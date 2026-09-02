A região Sudeste, nesta quinta-feira (3), passa por um período de sol predominante e calor intenso na maior parte dos municípios. Entre as cidades mais quentes, destacam-se Anhanguera, com máxima de 32,9°C, Palmelo, com 32,8°C, e Santa Cruz de Goiás, que alcança 32,7°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do dia ocorrem em Nova Aurora e Ouvidor, onde os termômetros marcam 17,8°C.A umidade relativa do ar apresenta uma média de 58,57% no território, com Três Ranchos registrando o maior índice ao atingir 71,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média de chuva é de apenas 3,41%, com as maiores chances de ocorrência estimadas em 15,0% nas cidades de Gameleira de Goiás, Pires do Rio e Silvânia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 32,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 31,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 32,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 32,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cumari: máxima 31,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 31,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Goiandira: máxima 31,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 32,3°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 32,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 31,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 30,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 32,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pires do Rio: máxima 32,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 31,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31,9°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 31,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 32,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 31,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.