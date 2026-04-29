A região Sudeste terá um tempo de temperaturas amenas a moderadas na quinta-feira (30). As cidades mais quentes incluem Corumbaíba, com máxima de 30.1°C, Anhanguera, com 29.6°C, e Nova Aurora, com 29.4°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Gameleira de Goiás, com 15.8°C, e Silvânia, com 15.9°C.A umidade média na região será de 61.3%, com Três Ranchos apresentando o maior índice noturno, alcançando 77.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 10.0%, e cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba também indicam 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 28.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 30.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 28.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 29.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 27.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 29.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.