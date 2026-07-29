A região Sudeste terá uma quinta-feira (30) ensolarada e firme, com termômetros oscilando, em média, entre a mínima de 17,42°C e picos elevados à tarde. Entre os municípios mais quentes do dia, destacam-se Pires do Rio, com máxima de 32,5°C, Palmelo, com 32,4°C, e Santa Cruz de Goiás, que deve atingir 32,2°C. No outro extremo, as menores temperaturas devem ser registradas em Davinópolis, com mínima de 16,6°C, e novamente em Palmelo, onde os termômetros marcam até 16,8°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional fica em 49,77%, tendo Anhanguera como o destaque de maior taxa, alcançando 70,0%. Já a probabilidade média de chuva para a área é muito baixa, estimada em apenas 5,23%. Os maiores índices de possibilidade de precipitação não passam de 10,0%, percentual esperado para cidades como Cristianópolis, Gameleira de Goiás e Ipameri.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31,9°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Catalão: máxima 30,6°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Corumbaíba: máxima 32,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cristianópolis: máxima 31,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cumari: máxima 31,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 30,9°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 31,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ipameri: máxima 31,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 30,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Aurora: máxima 32,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Orizona: máxima 32,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 30,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 32,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pires do Rio: máxima 32,5°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Silvânia: máxima 31,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31,5°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Três Ranchos: máxima 30,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 32,2°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vianópolis: máxima 31,2°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.