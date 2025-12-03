A região Sudeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (4). As cidades com as maiores temperaturas esperadas são Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com 25.3°C, seguidas por Corumbaíba com 25.2°C. Para as menores temperaturas, Anhanguera deve registrar 16.9°C, e Cumari 18.2°C.A umidade na região Sudeste ficará em média em 90.11%. Cidades como Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Orizona podem apresentar umidade de até 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 59.32%, com cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba registrando probabilidade de 75.0% para a ocorrência de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 22.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 24.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Catalão: máxima 24.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Corumbaíba: máxima 25.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 25.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Cumari: máxima 23.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Davinópolis: máxima 24.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Gameleira de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 24.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ipameri: máxima 24.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 23.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 25.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 24.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 24.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Palmelo: máxima 24.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Pires do Rio: máxima 24.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Silvânia: máxima 23.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Três Ranchos: máxima 23.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Urutaí: máxima 24.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Vianópolis: máxima 24.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.